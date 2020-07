Siracusa, decreti Rilancio e Semplificazioni: Cafeo "Opportunità per le Zes"

Approvato definitivamente il decreto Rilancio e pubblicato in Gazzetta il decreto Semplificazioni, si prospettano sviluppi importanti per lo sviluppo portuale.

Lo dichiara Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

"Adesso - illustra Cafeo - c'è la possibilità di attivare le Zone Franche Doganali nelle Zes, ossia aree esonerate in parte o in tutto dal pagamento di diritti doganali o altri oneri fiscali, al fine di agevolare la possibilità di scambio merci e sviluppo commerciale, e crediti d’imposta per le imprese della logistica. E' un segnale importante che getta di fatto i presupposti per un rilancio del settore, a patto che - conclude - ovviamente da questo momento vengano effettuate le conseguenti e necessarie decisioni da parte della Regione”.

Sul tema venerdì 24 luglio alle 16,30 si terrà un incontro in diretta streaming dalla pagina Facebook Ufficiale del movimento Res.