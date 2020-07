Siracusa, manutenzione straordinaria strade provinciali: 23,5 milioni dal Ministero delle Infrastrutture

"Risorse aggiuntive per la manutenzione delle strade provinciali che completano l'originario stanziamento, formalizzato a metà maggio". N

A darne l'annuncio è il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara. Si tratta di 370 milioni per tutta la Sicilia.

"Nel quinquennio 2019-2024 - spiega Ficara - le ex province siciliane potranno intervenire così in maniera puntuale e costante sulle strade di competenza. Per Siracusa, grazie agli emendamenti alla legge di bilancio e al Milleproroghe, siamo riusciti a rendere disponibili 23,5 milioni di euro. Possono essere utilizzati per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, la segnaletica, l’illuminazione, oltre alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. I lavori - aggiunge Ficara - vanno realizzati e rendicontati, pena il ritiro delle somme. C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti alle risorse delle annualità 2019 e 2020, mentre per le annualità 2022, 2023 e 2024 il termine è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento".

A queste risorse stanziate dal ministero delle Infrastrutture, vanno poi aggiunte quelle dell’accordo Stato-Regione, siglato a dicembre 2018, le risorse del Patto per il Sud e dei Fondi Europei.

Manca un ultimo tassello ricorda Ficara: "la definitiva formalizzazione dell’incarico al commissario straordinario per la viabilità siciliana, figura voluta e prevista dal decreto sblocca cantieri dello scorso anno, per trasformare le risorse in cantieri veri".