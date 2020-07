Siracusa, il ricordo di don Giuseppe Lombardo ad un anno dalla morte

Primo anniversario della morte di don Giuseppe Lombardo, direttore del settimanale “Cammino”, Consulente Ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa e parroco della Chiesa del Carmine di Siracusa.

Una messa in suffragio è stata celebrata, ieri sera, nella Chiesa di Santa Maria in via Roma, mentre, stasera, alle 19 sarà ricordato nella chiesa Madre di Carlentini.

La figura di don Giuseppe Lombardo è stata ricordata don Aurelio Russo, consulente ecclesiastico Ucsi Siracusa, dal direttore del Settimanale Cammino Orazio Mezzio e dal presidente della Cooperativa “Periodico Cammino” Luca Marino.

“Don Giiuseppe Lombardo – ha detto il presidente provinciale dell’Ucsi di Siracusa Salvatore Di Salvo - è stato un autentico comunicatore della fede”.