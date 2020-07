Augusta, soccorso notturno a barca a vela in difficoltà

Un'imbarcazione a vela con 3 persone a bordo era in navigazione notturna da Siracusa a Catania, quando l'improvviso peggioramento delle condizioni del mare, a nord di capo Santa Croce, ad Augusta,hanno reso necessario chiedere l'intervento della Guardia costiera.

Una motovedetta ha raggiunto l'imbarcazione che aveva trovato riparo in un'ansa ad Archi vuoti ma solo all'alba è stato possibile agganciare e rimorchiare il natante fino al porto turistico Xifonio. Nella notte, infatti la forte risacca rischiava di far finire sugli scogli sia la barca a vela che la motovedetta.

Nel frattempo una pattuglia della Guardia Costiera, ha raggiunto la scogliera attraverso un passo veicolare aperto da privati cittadini residenti in zona.

I Militari, dalla sommità del costone, hanno illuminato la barca a vela con delle torce, mentre la sala operativa ha continuato a tenere contatti telefonici con i tre occupanti, che si trovavano in buone condizioni di salute.

All'alba, proprio a ridosso del porticciolo, è stato fermato un diportista, a bordo di una piccola imbarcazione, intento a ritirare una rete da pesca. I militari hanno sequestrato la rete ed elevato una sanzione di 2.000 euro.