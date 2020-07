Siracusa, caso Scieri: il Ministero della Difesa citato come responsabile civile

Il gip del tribunale militare di Roma ha rinviato al 18 settembre l'udienza preliminare per il caso Scieri per proseguire la discussione sull'ammissibilità delle costituzioni di parte civile.

Si sono costituiti la mamma Isabella Guarino e Francesco il fratello del 26enne siracusano trovato morto il 16 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa e il ministero della Difesa. Respinta la costituzione dell'associazione "Giustizia per Lele".

L'avvocato Alessandra Furnari che assiste i familiari di Scieri ha ottenuto la chiamata come responsabile civile del ministero della Difesa. Lo Stato dunque nel processo avrà un doppio ruolo: parte civile e responsabile civile.

La richiesta di rinvio a giudizio riguarda i tre ex caporali Andrea Antico, Alessandro Panella e Luigi Zabara: l'ipotesi di reato è quella di concorso in violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato.

I tre imputati, che ieri erano in aula, sono indagati anche nell’indagine della Procura ordinaria di Pisa che il 15 giugno scorso ha notificato l’atto di chiusura dell’indagini. Nei loro confronti i pm toscani contestano il reato di omicidio volontario, mentre per due ex ufficiali della Folgore l’accusa è di favoreggiamento.