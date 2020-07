Siracusa, incidente tra contrada Spinagallo e Cavadonna: un ciclista in elisoccorso a Catania. VIDEO

Un ciclista vittima di un incidente tra la strada per contrada Spinagallo e quella per Cavadonna. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Il ciclista ha riportato traumi ed escoriazioni facciali ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto la polizia municipale, che ha provveduto a chiudere la strada per effettuare i rilievi del caso. Indagini in corso per ricostruire esattamente cosa è accaduto.