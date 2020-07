Siracusa, Concorso #iorestoacasa: premiati i due studenti dell'Einaudi

Sono Salvo Carrubba, studente del quinto anno cat/geometra, e Chiara Borzì, studentessa del quarto anno del liceo scientifico tradizionale, i due vincitori del concorso #iorestoacasa promosso dall’Istituto “Luigi Einaudi” per valorizzare l’esperienza degli studenti durante le settimane di sospensione delle attività scolastiche nel periodo di lockdown dovute alla pandemia Covid. Il concorso, curato dalle prof.sse Lara Giansiracusa, Donata Pensavalle, Assunta Tirri e Carmela Fanciullo, ha visto la partecipazione di tanti studenti.

Salvo Carrubba è stato selezionato per la suggestione offerta dallo foto "Il valore della libertà": un ragazzo con la mascherina tocca con una mano un vetro bagnato dalla pioggia in un chiaro scuro di sofferenza.

Chiara Borzì, invece, ha convinto la commissione giudicatrice per la spontaneità e l’autenticità della sua pagina di diario con cui, utilizzando una scrittura fluida e semplice, è riuscita a trasmettere efficacemente pensieri, sensazioni ed emozioni provate in quei giorni.