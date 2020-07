Siracusa, tamponi negativi per la Nazionale di pallanuoto e per l'Ortigia

Tutti negativi i tamponi effettuati su staff tecnico e dirigenziale della Nazionale di Pallanuoto e dell'Ortigia dopo la notizia della positività di Matteo Aicardi, centroboa del Settebello. Il giocatore, che attualmente è ricoverato ad Albenga, dopo i primi sintomi, fino al 6 luglio era a Siracusa per il collegiale della Nazionale. Poi un infortunio alla spalla lo ha indotto a rientrare a casa per accertamenti. Giorno 13 i primi sintomi e il tampone effettuato il 15 che ha dato esito positivo.

Anche se tutto lasciava pensare e prevedere che l'atleta non avesse contratto il virus nel capoluogo aretuseo, per ulteriore precauzione è stato effettuato il tampone sia ai giocatori della Nazionale che a quelli dell'Ortigia. L'esito negativo per tutti ha chiuso questa parentesi.