Siracusa, l'Area marina protetta del Plemmirio diventa più accessibile e più protetta. VIDEOINTERVISTA

Ulteriore azione di rilancio, anche per l'estate 2020 e nonostante il post covid, all'Area Marina protetta del Plemmirio.

Protezione e accessibilità sono le parole chiave come hanno tenuto a sottolineare la presidente dell'Amp, Patrizia Maiorca e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: protezione del mare e dell'area a terra attraverso l'installazione, grazie al settore Ambiente del Comune di Siracusa, di 10 isole ecologiche nei varchi più frequentati e attraverso l'incremento del sistema di videosorveglianza che porta a 14 (con le 4 montate quest'anno) le telecamere che vigilano, adesso, quasi sull'intero specchio d'acqua dell'Area marina. Una maggiore accessibilità assicurata dal montaggio di passerelle per i diversamente abili in altri 4 varchi ( sbocchi 2- 11- 21 - 22) che si aggiungono agli altri 3 attrezzati in tal senso già lo scorso anno. Un'opera questa portata avanti con la collaborazione dell'Associazione ValorAbile.

Già nel 2018 sono state acquistate dall'Amp 5 sedie da mare per disabili consegnate all'associazione.

La presentazione delle iniziative di rilancio dell'Area marina, oggi, è stata anche l'occasione per fare il punto sul suo stato di salute: "Negli ultimi anni - è stato detto - si è registrato un aumento per abbondanza e per taglia di molte specie di pesci, tra quelli più predati dai pescatori".