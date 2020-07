Siracusa, supermarket della droga: scattano i sigilli

Sequestro preventivo delle telecamere e dell’intero sistema di video sorveglianza posto a 'tutela' di un appartamento adibito a supermarket della droga, in un complesso di palazzine nei pressi di Piazza Metodio. I poliziotti erano intervenuti più volte nel complesso di palazzine, avendo notato uno strano “via vai” di persone che si recavano in uno specifico appartamento. I vari interventi degli investigatori, fra maggio e giugno scorso, erano culminati in due arresti - maturati in due diverse occasioni - ogni volta con sequestro di sostanza stupefacente ed in particolare marijuana e cocaina, nonché denaro provento dello spaccio. Ogni volta i poliziotti avevano dovuto recuperare la droga perché gli indagati cercavano di disfarsene, gettandola nel water o scappando verso il terrazzo condominiale, potendo vedere l'arrivo degli agenti attraverso la videosorveglianza. e per aumentare i margini di sicurezza, a giugno uno degli indagati è stato sorpreso mentre stava facendo installare - senza autorizzazione - un mega-cancello che chiudeva tutto l’androne della palazzina: l'arrivo degli agenti ha bloccato i lavori. a fronte di tanti elementi probatori raccolti, questa mattina è scattato il blitz durante il quale a un giovane di 28 anni (M. R. le sue iniziali) è stato notificato il sequestro - con immediata rimozione - della fitta rete di telecamere. Con l'ausilio dei cinofili, è stata effettuata una perquisizione con cui sono state trovate alcune dosi di hashish.