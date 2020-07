Agnone Bagni e Marzamemi, aprono i presidi fissi per la sicurezza

Agnone Bagni e Marzamemi da oggi e fino al 31 agosto hanno un presidio fisso dei carabinieri. La decisione è stata assunta in linea con quanto stabilito dal Comitato

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla necessità di incrementare la sicurezza nelle località balneari nel periodo in cui aumenta il numero di residenti. Ad Agnone Bagni si tratta di una ripresa operativa estiva del posto fisso dei carabinieri, visto che i militari vi sono presenti da 26 anni. L’ufficio stagionale, situato in uno stabile in via

Bellini e messo a disposizione dal Comune di Augusta, sarà aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 18:30. A ricevere i cittadini ci saranno il comandante del Posto

Fisso, Mar. Leonardo Squeo, e i militari che lo coadiuveranno. A Marzamemi, il presidio è stato inaugurato nel 2016, a seguito delle richieste dei cittadini per una maggiore sicurezza in un borgo caratterizzato da una costante crescita di affluenza turistica. L’ufficio, in via Nuova e messo a disposizione dal Comune di Pachino, sarà

operativo ogni giorno dalle 16:00 alle 22:00. A ricevere i cittadini ci sarà il Comandante del Posto Fisso, Mar. Nello La Runa, con il personale di supporto. Al di fuori dell’orario d’ufficio, la presenza dell’Arma nelle due località turistiche sarà assicurata dalle pattuglie a piedi ed in auto, con orari d’impiego flessibili per meglio andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti.