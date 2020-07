Siracusa, democrazia partecipata: c'è il nuovo avviso del Comune con in dotazione 54.500 euro

Fondi pubblici per 54.500 euro destinati quest'anno dal Comune di Siracusa a "Democrazia partecipata 2020".

I cittadini, a partire dal 16° anno di età, potranno presentare progetti di interesse comune su 7 aree tematiche: a)Ecologia, ambiente, decoro urbano, sanità; b)opere pubbliche e rigenerzione urbana; c) politiche economiche e sviluppo del territorio; d) politiche giovanili, scolastiche, sociali,pari opportunità; e) politiche culturali, sportive e promozione turistica; f) cura dei beni comune; g) viabilità/mobilità e innovazione tecnologica.

I progetti, su scheda tecnica e completi di stima analitica dei costi, dovranno pervenire al Comune entro le 13 del 30 agosto. Il budget di ogni progetto non potrà superare il 30% della somma stanziata.

Lo scorso anno l'iniziativa destò un grande interesse: sono stati 67 i progetti presentati, ma la votazione è avvenuta sulle 15 proposte selezionate dalla commissione. Per la votazione finale si riversò all'Urban center un vero e proprio fiume di persone. Alla fine il progetto più votato è stato quello del Parco Agorà Fontane Bianche.