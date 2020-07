Siracusa, centri anziani ancora chiusi: Veneziano ""Siamo stati dimenticati"

"Centri anziani ancora chiusi a Siracusa nonostante l'ordinanza regionale che apre discoteche, palestre, associazioni e attività ricreative culturali e centri sociali". A denunciare la situazione è Franco Veneziano, presidente del Centro Anziani Grottasanta al termine del coordinamento dei sei centri anziani del Comune di Siracusa, riunito stamane al centro Acradina.

"Non avendo ottenuto nemmeno stamane risposta da parte dell'amministrazione comunale - dichiara Veneziano - è stato deliberato all'unanimità di organizzare entro la fine del mese di luglio un'assemblea generale di tutti i soci iscritti ai centri per fare il punto della situazione e, nelle more, prendere in considerazione azioni eclatanti qualora non dovessero pervenire risposte certe".

Martedì prossimo incontro del comitato esecutivo per entrare nel merito dell'organizzazione dell'assemblea di tutti i soci iscritti.