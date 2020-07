Il centroboa Aicardi positivo al Covid, tamponi anche per la squadra dell'Ortigia

Matteo Aicardi, 34enne centroboa della Pro Recco e del Settebello è ricoverato all'ospedale di Albenga dopo essere risultato positivo al coronavirus.

A darne notizia è l'Ansa: "Il ragazzo ha la febbre, ma sta bene" ha precisato il club ligure, che sui sui social scrive "Siamo sicuri che vincerà anche questa 'sfida' ... In bocca al lupo".

Aicardi aveva lasciato il raduno della nazionale a Siracusa lo scorso 7 luglio per accertamenti alla spalla.

In ossequio al protocollo di sicurezza sanitaria sono stati eseguiti i tamponi a tutte le persone coinvolte nel collegiale del Settebello: atleti, staff, dirigenti e persino la squadra dell'Ortigia, con cui gli azzurri si sono allenati. I risultati sono attesi nelle prossime ore.