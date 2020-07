Siracusa, Teatro greco: al via domani la diretta streaming degli spettacoli

Al via domani, per la prima volta nella storia dell'Inda, la trasmissione in diretta streaming degli spettacoli in programma al Teatro greco di Siracusa nell'ambito di "Inda 2020 Per voci sole".

Oltre alla diretta, gli spettacoli potranno essere visti anche in differita per i 7 giorni a seguire.

Il primo appuntamento domani alle 20,30, è "Da Medea a Medea" con Lunetta Savino, musiche dal vivo di Rita Marcotulli e la cura registica di Fabrizio Arcuri. Lo spettacolo è tratto da Euripide, adattamento e riduzione di Margherita Rubino, e "Cara Medea" di Antonio Tarantino.

Il programma degli spettacoli in streaming proseguirà il 25 luglio con "La Vedova Socrate" di Franca Valeri con Lella Costa e la regia di Stefania Bonfadelli; sabato 8 agosto sarà il turno di Laura Morante, interprete di quattro eroine, Fedra, Antigone, Clitennestra e Lena tratte da Fuochi di Marguerite Yourcenar, con musiche dal vivo di Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini. Il 22 agosto Isabella Ragonese porterà in scena Crisotemi di Ghiannis Ritsos, con musiche dal vivo di Teho Teardo e, al violoncello, Laura Bisceglia e Giovanna Famulari. Infine, il 30 agosto, l’artista rumeno Mircea Cantor, Premio Duchamp 2011, presenterà la prima mondiale di "Il suono del mio corpo è la memoria della mia presenza", la performance site specific che vedrà coinvolti gli allievi e i docenti dell’Accademia d’arte del dramma antico in una sorta di rituale ad alto impatto simbolico per rappresentare il ritorno alla vita dopo la pandemia.

Per assistere agli spettacoli basterà collegarsi e registrarsi sul sito www.indafondazione.org