Siracusa, Canicattini Bagni e Noto, protesta dei lavoratori Forté

Protesta spontanea dei lavoratori dei supermercati Forté di Siracusa, Noto e Canicattini Bagni esasperati dalla situazione che da molti mesi stanno vivendo: "I dipendenti - spiega Alessandro Vasquez, segretario provinciale della Filcams Cgil - hanno fatto le insinuazioni al passivo per i mesi di di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre , tredicesima e quattordicesima 2019, hanno continuato comunque a lavorare anche durante il lockdown. Gli unici stipendi percepiti sono stati quelli di gennaio e febbraio 2020, con degli accrediti, di cassa integrazione quando è subentrata l’amministrazione giudiziaria a gennaio di quest'anno. Si sperava in un cambio di rotta che non c'è stato”.