Siracusa, l'Einaudi premia 41 centisti. Sette studenti anche con lode

Sono 41 i centisti dell’Einaudi (di cui 7 con la lode) mentre sono 86 gli studenti che hanno conseguito un voto superiore a 90. Si chiude con un bilancio positivo l’esame di Stato al liceo siracusano, nell’anno dell’emergenza del covid 19 e dopo il lungo periodo di didattica a distanza. Per celebrare la maturità raggiunta, la dirigente scolastica, Teresella Celesti, ha voluto, nel rispetto della normativa anti Covid, incontrare tutti i neodiplomati dei quattro indirizzi dell’Einaudi (liceo scientifico tradizionale, liceo scienze applicate, tecnico Cat/geometra e professionale servizi commerciali) e premiarli con una medaglia ricordo e il certificato di diploma, in una cerimonia che si è tenuta nell’auditorium della scuola in presenza del sindaco, Francesco Italia.