Siracusa, il caso Scieri a Chi l'ha visto?: "Si doveva indagare meglio". VIDEO

Il caso di Emanuele Scieri nuovamente all'attenzione della trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?". Ieri sera un nuovo servizio a cura di La vicenda giudiziaria sta proseguendo su un doppio canale: quello della procura ordinaria che nel 2018 ha riaperto l’inchiesta, disponendo un anno fa, dopo il lavoro svolto dalla commissione parlamentare d'inchiesta, la riesumazione della salma di Scieri, e quello della procura militare. Quest'ultima proprio domani terrà l'udienza in cui il giudice deciderà se rinviare a giudizio, così come richiesto dalla Procura generale militare, Luigi Zabara, Andrea Antico e Alessandro Pamela, i tre ex commilitoni di Scieri, accusati di omicidio volontario e di omicidio mediante omissione.

