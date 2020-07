Siracusa, controlli in Ortigia e a Fontane Bianche: sanzioni per quasi 3.000 euro

Nuova attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri. I militari dell'arma hanno disposto posti di verifica sia in zone periferiche, sia in Ortigia e a Fontane Bianche. Il bilancio finale è di 68 veicoli e 89 persone controllate; rilevate svariate infrazioni al codice della strada, sanzionate per circa 2.980 euro. Fra le violazioni più frequenti, la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, violazione che comporta il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente. Nel corso dei controlli sono stati denunciate quattro persone di cui due siracusani entrambi 30enni, quali responsabili di tentato furto in concorso in un’abitazione della zona costiera. Gli altri due, invece, anch’essi siracusani, 39enni, sono stati denunciati perché nel corso di un controllo su strada sono stati trovati entrambi in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato.