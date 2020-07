Siracusa, appello del comitato Pro Arenella per la pulizia del litorale

Appello del comitato Pro Arenella per la pulizia del sentiero a fondo naturale segnato dal passaggio degli uomini e animali già esistente, che inizia dallo sbocco 1 dell’Area marina protetta del Plemmirio fino ad arrivare al lido Arenella. Le attività dovranno essere svolte a partire dalle ore 8.30 del 02 agosto con punto di ritrovo in via Palma di Maiorca. I volontari dovranno essere dotati di abbigliamento da lavoro e possibilmente con attrezzature da giardinaggio da taglio e raccolta, ma saranno comunque a disposizione guanti in cuoio e sacchi di plastica. "Al fine di coordinare al meglio il personale operativo - dice il presidente del comitato, Caia - è gradita risposta, a mezzo mail, entro il 25 luglio, con indicazione del numero di persone ed attrezzature disponibili".