Siracusa, in auto con oltre mezzo chilo di hashish: arrestato un 51enne

Gli agenti hanno controllato le zone limitrofe a piazza San Metodio e in via Immordini hanno notato un’autovettura (la cui targa era di Palermo) con 4 persone a bordo che, approfittando del traffico particolarmente intenso, riusciva a sfuggire al controllo. I poliziotti, però, riuscivano a rintracciare l’automobile, che nel frattempo aveva raggiunto contrada Spalla nel tentativo di lasciare la città, e a sottoporla a perquisizione, rinvenendo una borsetta contenente 550

grammi di hashish, sufficiente per confezionare circa 2000 dosi che, alla vendita, avrebbero fruttato oltre 4000 euro.

Per tali motivi, il conducente dell’autovettura D’Angelo Antonino, cinquantunenne di Carini (PA), è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella Casa Circondariale di Noto