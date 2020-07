Siracusa, liceo Gargallo: i media piattaforma di querelle tra Vinciullo e Granata

Senza sosta il botta e risposta via media in merito all'alienazione di alcuni locali dell'ex Liceo classico Gargallo. Oggi è l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, che torna sulla vicenda, ribadendo che i locali in questione "fanno parte del complesso monumentale di San Filippo Neri e non sono mai stati utilizzati per attività scolastiche. Erano prima semplici magazzini, poi sede della Croce Rossa e infine deposito della Carrozza del Senato. Da anni sono stati dati in concessione onerosa a un laboratorio scenografico e teatrale. Confermo che non hanno mai fatto parte del Gargallo, nessun collegamento né con le classi né con parti comuni del liceo, che si trova su un altro livello del medesimo complesso monumentale. Mi viene difficile – aggiunge Granata – commentare la tesi sostenuta dall’onorevole Vinciullo che si tratti di locali che dovevano servire per le apparecchiature antincendio nel progetto di restauro dell’edificio scolastico. Quale progetto? Quello che ha devastato la sede storica del Gargallo con interventi bloccati e conseguente sequestro dell’edificio grazie a un mio esposto al Nucleo tutela archeologica dei carabinieri? Lo stesso progetto mai vigilato né dalla Amministrazione di cui Vinciullo faceva parte né dalla Provincia, mentre si faceva allegramente scempio del Gargallo? Questa Amministrazione,invece, ha ristrutturato e riaperto, dopo oltre 15 anni, il piano terra e i cortili del Gargallo e sta lavorando al suo completo recupero, proprio per andare oltre certi progetti devastanti e vergognosi”.