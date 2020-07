Siracusa, Fratelli d'Italia: "Anche ai Villini l'intervento dei forestali"

Il tour cittadino di Fratelli d'Italia ieri ha toccato il Foro siracusano.

Diverse le criticità riscontrate: "Non funziona l'impianto di illuminazione dei vialetti - riferisce Paolo Cavallaro, presidente del circolo Aretusa - l'area monumentale delle colonne è piena di erbacce. Si tratta di un'area storica importante, che anticamente era l'agorà della città e in epoca romana il foro, - prosegue Cavallaro - ma manca una targa illustrativa. Andrebbe valorizzata come luogo di incontro dei cittadini e attrezzata per eventi culturali all'aperto".

Da qui la richiesa ricolta all'assessore regionale Edy Bandiera ad estendere anche al Foro siracusano l'Intervento del Corpo forestale.

Cavallaro, infine, ritiene necessario attivare un servizio di custodia che aiuti a preservare tutta l'area da atti di vandalismo.