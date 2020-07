Cassibile, il sindaco incontra i residenti: baraccopoli via entro 10 giorni

Animi quietati e protesta rientrata, almeno per il momento, a Cassibile. I residenti, come avevano più volte chiesto nel corso della giornata, culminata nella protesta davanti alla baraccopoli, alla fine hanno incontrato il sindaco Francesco Italia e dal primo cittadino hanno ricevuto impegni precisi: entro 10 giorni la baraccopoli sarà smontata.

La tensione, nella frazione siracusana, era da tempo piuttosto alta: la presenza, come peraltro accade ogni anno in questo periodo da circa 20 anni, della baraccopoli a ridosso del centro abitato, è notoriamente mal digerita. Questa mattina l'episodio che ha fatto traboccare il vaso dell'insofferenza: un migrante aveva attraversato nudo via Nazionale, tra lo stupore e la rabbia dei residenti. Rabbia sfociata in una protesta non organizzata con tante persone che si sono ritrovate davanti al campo di baracche. Sul posto Polizia e Carabinieri hanno tenuto a bada l'amministrazione. Ad interloquire con i residenti c'è stata l'assessore Rita Gentile che ha dovuto sorbire le lamentele esasperate dei residenti.

Nel tardo pomeriggio l'arrivo del sindaco che ha rasserenato gli animi, assicurando l'eliminazione della baraccopoli: "Mi auguro - dichiara Paolo Romano - che la parola istituzionale di un sindaco abbia ancora un valore, in caso contrario saremmo difronte all'ennesima penalizzazione del territorio con gravi responsabilità istituzionali. Io sono fiducioso e rispettoso delle istituzioni per cui mi auguro che il problema venga definitivamente risolto"