Augusta, sub in difficoltà: soccorso dalla Guardia costiera

Sub in difficoltà oggi pomeriggio in località “Fimmina motta”, vicino al faro “Santa Croce”, ad Augusta, a causa dell’improvviso ingrossamento del mare e delle forti raffiche di vento.

Sul posto è stata dirottata la squadra “Mare sicuro”: all'uomo è stata lanciata una ciambella e con la cima è stato trascinato fino alla scogliera e tirato su.

Nessuna conseguenza per le sue condizioni di salute.