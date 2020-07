Provincia di Siracusa, 10 comuni ammessi nel piano di rilancio agrituristico

Ammonta a 600mila la somma europea messa a disposizione dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione per le imprese agricole che intendono ristrutturare o ammodernare l'attività, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche. Per la provincia di Siracusa, i comuni interessati sono Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide, Sortino. Dal 20 luglio sarà possibile presentare le domande per accedere ai fondi. Il termine di scadenza è il 18 ottobre 2020, salvo proroghe. E' possibile consultare il bando su www.psrsicilia.it/2014-2020. L'obiettivo è promuovere l'attività di agriturismo incentivando la creazione di nuove attività e l’ampliamento di quelle esistenti, attraverso la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento delle strutture, con particolare attenzione per l'offerta culturale e turistica. Gli investimenti ammessi ai finanziamenti sono per le attività di agriturismo, guide, servizi informativi, investimenti in strutture per attività di intrattenimento e divertimento e ristorazione, servizi di trasporto turistico. Poi ci sono gli investimenti per le attività nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC), anche mediante servizi di e-commerce o utilizzo di nuovi strumenti digitali finalizzati al potenziamento dell’offerta turistica. Infine, spazio agli investimenti di agricoltura sociale.