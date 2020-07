Avola, tutto pronto per la festa della patrona Santa Venera

Santa Venera sarà festeggiata. Lo rende noto il sindaco di Avola, Luca Cannata. "Sarà una festa nuova, pensata per la massima sicurezza di tutti, cittadini e turisti". I festeggiamenti della patrona, l'ultima domenica di luglio, apriranno il cartellone dell’estate avolese. "Vogliamo festeggiare la nostra patrona con una serie di iniziative che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme prefettizie e di quelle volute dalla Chiesa – continua Cannata – ci sarà la tradizionale messa e non mancheranno i fuochi d’artificio, che però saranno in mare. Ci sarà anche l'Ottava e la processione a mare del nuovo simulacro di Santa Venera, acquistato dal Comune. Un anno particolare questo anche perché, dopo anni di restauro, finalmente è stata riaperta al culto la chiesa a lei dedicata.

Fortunatamente stiamo registrando anche i primi segnali positivi di ripresa delle attività soprattutto di quelle legate al settore turistico – continua il sindaco – In questi giorni stiamo ultimando un cartellone che animerà le notti di agosto, con eventi che si svolgeranno in diversi luoghi: dal centro giovanile al giardino di pietra del Municipio, fino alla villetta comunale e la corte dell’eremo della Madonna delle Grazie. Un’estate insolita ma non per questo meno ricca di arte, cultura e musica”.