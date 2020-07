Siracusa, lavori ultimati: riapre via Mozia

Riaperta via Mozia. La traversa di via Luigi Monti era stata interessata da lavori riguardanti il fondo stradale, le cui cattive condizioni erano state motivo di proteste da parte dei residenti. Non appena i lavori sono stati ultimati con la collocazione della segnaletica verticale, il settore Mobilità e trasporti ha emesso l'ordinanza di apertura al traffico con doppio senso di circolazione. Nei prossimi giorni saranno realizzate le strisce di delimitazione delle corsie e quelle

lungo i margini della strada. I lavori, realizzati con fondi comunali, sono consistiti nello sbancamento del fondo stradale esistente, nella pavimentazione in

conglomerato bituminoso, nella posa del tappetino e nella creazione di un collettore per lo smaltimento acque bianche.