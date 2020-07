Migranti a Cassibile, scoppia la protesta: i residenti alla baraccopoli "Adesso basta"

Grande tensione oggi a Cassibile. Dopo l'episodio di questa mattina sulla presenza di un migrante che camminava nudo per via Nazionale, i residenti della frazione siracusana sono scesi in strada e si sono recati alla baraccopoli.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine: polizia, Carabinieri. Sopralluogo anche dell'assessore Rita Gentile ala quale i cittadini si sono rivolti con toni esasperati.

La situazione è tesa da tempo: i cassibilesi ogni anno, nella stagione della raccolta, vedono arrivare centinaia di migranti che bivaccano nella baraccopoli, a ridosso del centro abitato, in condizioni che i residenti di Cassibile definiscono inccetabili.

Da più parti è stato chiesto a gran voce l'intervento del sindaco Francesco Itaia e del prefetto, Giusi Scaduto.