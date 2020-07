Augusta, la polizia penitenziaria diffida il direttore della casa di reclusione

Diffida per il direttore pro-tempore della casa di reclusione di Augusta ad applicare gli accordi che erano stato raggiunti e siglati nello scorso febbraio. E' in sintesi quanto contenuto nella lettera del legale dei sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Fp Cgil e Uil Pa. I rappresentanti sindacali - rispettivamente Salvatore Gagliani, Giuseppe Argentino e Antonio Butera - ritengono che l'attuale direttore della struttura penitenziaria megarese, stia volutamente ignorando l'intesa raggiunta a inizio anno, trincerandosi dietro l'emergenza covid 19, dando così vita, peraltro, a comportamenti antisindacali. La lettera di diffida è indirizzata anche al Dipartimento di Amministrazione penitenziaria, con la riserva di adire alle vie legali in caso di mancata risposta, ovvero nel caso in cui la mancata applicazione degli accordi sottoscritti dovesse superare il limite di 10 giorni dalla ricezione della stessa diffida.