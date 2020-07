Siracusa, autobus: cambia in parte la mobilità nella zona Umbertina

Autobus lasciati con i motori accesi e talvolta incustoditi tra una corsa e l'altra alla fermata di testa di corso Umberto, in via Rubino: una situazione che l'assessore comunale alla mobilità ha verificato personalmente e per la quale ha chiesto l'intervento dei vertici dell’Ast.

“Quella che era diventata una cattiva abitudine, lasciare per decine di minuti i bus in sosta e con i motori accesi - riferisce Maura Fontana - è una vera e propria violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza stradale ma soprattutto ambientale in una città che vive con profondo disagio il problema dell’inquinamento”.

Da qui l'input agli uffici di predisporre un’ordinanza, che entrerà in vigore nelle prossime ore e che rimodula parzialmente anche alcuni aspetti della mobilità nella zona Umbertina: i bus Ast in arrivo con direzione rimessa, sul corso Gelone dovranno effettuare le fermate Santa Rita, di fronte all'Inps, ed ultima, per la discesa di tutti i passeggeri, all’altezza del negozio Ovs. I bus Ast, in partenza dalla rimessa, dovranno effettuare le seguenti fermate in corso Gelone: di fronte negozio Ovs, prima fermata per fermata per salita passeggeri, Inps seconda fermata, Ospedale terza fermata.