Siracusa, "Quaderno sospeso" per gli alunni di famiglie in difficoltà

Si chiama "quaderno sospeso" ed è l'idea lanciata dall'ex assessore comunale, Alfredo Foti.

Consiste nella possibilità di poter acquistare e lasciare un buono spesa di modesta entità (1, 2, 5, 10 euro) nelle cartolerie locali aderenti, da destinare a chi è in difficoltà con l`acquisto del materiale scolastico.

Foti proone l'idea all''assessorato alla politiche sociali che dovrebbe fungere da cabina di regia.

"Questo è un momento complicato dal punto di vista economico per molte famiglie - scrive Foti - e per l’acquisto di libri, quaderni, zaini e materiale scolastico vario, l'impatto economico è di svariate centinaia di euro. Questa iniziativa - conclude - potrebbe essere di aiuto per molti".