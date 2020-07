Siracusa, corona di fiori sulla tomba del carabiniere Salvatore Scala

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno commemorato la ricorrenza del 74° anniversario della tragica scomparsa del Carabiniere Salvatore Scala, nato a Pozzallo il 05.04.1925 che, dopo essersi arruolato giovanissimo nelle fila dell’Arma, il 14 luglio 1946 a Monreale, morì compiendo un atto di valore per il quale nel 2009 è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria”, con la seguente motivazione:

“Con eccezionale coraggio e convinta abnegazione, mentre viaggiava a bordo di un autocarro unitamente ad un commilitone ed a tre civili, avvistati due banditi armati nascosti nella vegetazione circostante, non esitava ad ingaggiare un conflitto a fuoco con i malviventi. Colpito da una raffica d’arma automatica cadeva esanime al suolo. Nobile esempio di non comune senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti fino all’estremo sacrificio”. Monreale (PA) 14 luglio 1946.

La cerimonia è avvenuta in conformità alle norme anti-covid e quindi alla presenza del solo sindaco di Siracusa Francesco Italia e di una piccola rappresentanza della Sezione di Siracusa dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. E' stata deposta una corona di fiori sulla tomba del giovane Carabiniere e sono stati resi gli onori.