Sbarca ad Augusta, egiziano condannato per violenza sessuale

Sulla sua testa pendeva una condanna a 3 anni e 6 mesi per violenza sessuale in concorso emessa dalla Corte D’Appello Ancona e commessa fra ottobre e novembre del 2008.

Si tratta di un cittadino egiziano di 46 anni Yasseer Mostafa Abdou Shehawy arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione.

L'uomo, giunto in Italia a bordo della nave “Mare Jonio” lo scorso 1 luglio, era sbarcato nel porto di Augusta con altri 42 migranti che sono stati sottoposti a quarantena nel centro di accoglienza di Noto poiché 8 di essi sono risultati positivi al Covid 19.

Pertanto, ultimata la quarantena, l'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Caltagirone.