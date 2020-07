Siracusa, 67° anniversario della lacrimazione della Madonna

Il 29, 30 e 31 agosto e l'1 settembre ricorre il 67° anniversario della Madonna delle Lacrime.

A partire da 14 agosto sarà possibile avvicinarsi al Quadretto Miracoloso, tramite la pedana in legno. Il programma non prevede pellegrinaggi di gruppi, ma in accordo con la Basilica sarà possibile organizzare celebrazioni comunitarie nel rispetto delle regole indicate.

Nei giorni precedenti all’anniversario, due particolari celebrazioni saranno presiedute da Mons. Salvatore Pappalardo in ringraziamento e per invocare la protezione della Madonna della Lacrime sulle Forze dell’Ordine (sabato 22 agosto 2020) e sui medici, gli infermieri e i volontari (28 agosto 2020) che si sono spesi a favore della collettività durante la pandemia.

Domenica 23 agosto 2020, al termine delle Celebrazioni Eucaristiche a tutti i fedeli sarà distribuito il cotone benedetto.

Il 28 agosto, a partire dalle 21 e fino all’alba del 29 agosto, sarà celebrata la Lunga Notte del Santuario, animata dai Gruppi del Santuario.

Nei giorni 29, 30, 31 agosto e 1 settembre 2020, è confermata la Santa Messa delle 8 all’aperto in via Carso accanto all’abitazione dove nel 1953, per quattro giorni, la Madonnina ha versato le sue Lacrime.

Le Sante Messe pomeridiane dell’Anniversario saranno celebrate sul sagrato della Cripta:

- il 29 agosto, presiederà la Santa Messa Mons. Rosario Gisana, Vescovo di Piazza Armerina;

- il 30 agosto, presiederà la Santa Messa Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa;

- il 31 agosto, presiederà la Santa Messa S.E. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo;

- l’1 settembre, presiederà la Santa Messa il Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento.

Il 28 agosto, alle 7,30 dalla Basilica, e il 31 agosto, alle 7,30 da via degli Orti, saranno trasmessi in diretta nazionale, sulle frequenze di Radio Maria, il Santo Rosario e la Santa Messa.