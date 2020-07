Siracusa, l'associazione "Verità e giustizia per Lele Scieri" parte civile nel procedimento alla Procura militare

L'associazione "Verità e giustizia per Lele Scieri" chiederà di costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento penale incardinato alla Procura Generale Militare la cui udienza preliminare si terrà il prossimo 17 luglio. il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore Marco De Paolis per i 3 ex caporali indagati: Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico, accusati di violenza a inferiore mediante omicidio pluriaggravato in concorso.

Carlo Garozzo, presidente dell'associazione, ieri ha firmato la procura al legale Ivan Albo che assisterà l’associazione: "In questa triste ma profonda storia - scrive Garozzo - ognuno di noi sta assumendo un ruolo, un compito che gli viene assegnato da lassù. Non scegliamo ma siamo scelti e di questo ne sono fermamente convinto. Emanuele ci sta guidando da lassù, con la consapevole fierezza e la certezza che lotteremo sino alla fine contro tutto e tutti.....sino alla fine. Insieme all’avv. Alessandra Furnari, che assiste la famiglia Scieri, sta per iniziare il percorso più difficile. Ieri tutto questo sembrava essere solo fantasia ed invece è realtà. Lo abbiamo ottenuto, l’abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Abbiamo un processo per la morte di Lele, ucciso 21 anni fa dentro una caserma, ucciso nel peggiore dei modi, ucciso dall’ignoranza e dalla prepotenza, ucciso senza un motivo".