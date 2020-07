Nuovo Dpcm, misure anti covid prorogate fino al 31 luglio

Le misure di contenimento del Covid 19 saranno prorogate con un dpcm al 31 luglio. Lo ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al Senato.

Le misure che rimangono in vigore fino a fine mese sono "l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, il rispetto dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, il divieto di assembramento, le sanzioni penali per chi viola la quarantena, il divieto di ingresso o l’obbligo di quarantena per chi arriva da Paesi extra Ue.

"Il dato dei contagiati - ha detto il ministro Sparanza - cresce ovunque, nel nostro pianeta il Covid ha colpito un cittadino ogni 650 abitanti. E' un nemico che non abbiamo ancora sconfitto e continua a mietere vittime".

Al momento nessuna decisione è stata assunta, invece, per la proroga dello stato di emergenza: dovrà riunirsi il consiglio dei ministri.