Pachino, omicidio Vizzini: 30 anni di carcere per Quartarone e Terzo

Condanna a 30 anni di reclusione ciascuno per Massimiliano Quartarone, 29 anni, e Giuseppe Terzo, 26 anni, di Pachino per l'omicidio di Corrado Vizzini, 55 anni.

L'uomo era rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola il 16 marzo del 2019 in via De Sanctis, a Pachino, ed era morto alcuni giorni dopo all'ospedale Di Maria di Avola.

La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, dopo oltre un'ora e mezza di camera di consiglio. Quartarone ha confessato di essere stato lui ad uccidere Vizzini asserendo di temere per la propria vita, visto che Vizzini avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro la sua porta di casa. Quartarone, secondo l'accusa, si sarebbe fatto aiutare da Giuseppe Terzo ( che come lui ha preferito il rito abbreviato) e da altri due presunti complici, Stefano Di Maria, 25 anni, e Sebastiano Romano, 28 anni, che invece hanno scelto di farsi giudicare con il rito ordinario.

Il pm di Siracusa aveva chiesto per Quartarone e Terzo la condanna all'ergastolo.