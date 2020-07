Parco degli Iblei, dubbi sul progetto della Regione

L'ipotesi di un del Parco Naturale degli Iblei non aggrada - quantomeno nei modi - al deputato regionale Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione Ars Attività Produttive. “Le conseguenze di una simile decisione sono sotto gli occhi di tutti – spiega Cafeo – in un momento nel quale l’obiettivo principale della politica non può che essere stimolare e incentivare tutte le attività d’impresa, incluse le industrie e quelle legate alle eccellenze del territorio, è impensabile immaginare uno strumento che di fatto blocca qualsiasi possibilità di sviluppo per numerose realtà locali, introducendo nuovi lacciuoli burocratici in luogo della sempre più necessaria semplificazione. Ma il paradosso non finisce qui – continua il deputato siracusano – perché se da un lato la Regione, seppur con ritardo, approva le Zes includendo anche parte della zona montana di Siracusa, dall’altra autorizzando un parco di queste dimensioni può impedirne a priori lo sviluppo, trasformando uno strumento dal grande potenziale in carta straccia. È chiaro che un parco naturalistico, se ben pensato e soprattutto se realizzato tenendo conto delle reali necessità del territorio, può diventare esso stesso strumento di sviluppo, contribuendo a renderlo famoso nel mondo per le eccellenze prodotte. Per questi motivi, d’accordo con i sindaci e le associazioni di categoria, presenterò un’interrogazione urgente al Presidente Musumeci e all’assessore Cordaro – conclude Cafeo – per conoscere la loro visione in prospettiva del Parco degli Iblei".