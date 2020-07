Canicattini, comune virtuoso: premio per la buona percentuale di differenziata

Canicattini Bagni comune virtuoso per la raccolta differenziata. Lo ha stabilito la Regione che venerdì 17 luglio 2020, alle 10:00, nella sala convegni del

centro fieristico Le Ciminiere di Catania, consegnerà un premio al Comune ibleo, per essere riuscito a raggiungere la fascia tra il 50% e il 65% di differenziata. Alla cerimonia di premiazione degli enti locali virtuosi, presieduta dal presidente della Regione, Nello Musumeci, saranno presenti l'assessore regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, il dirigente generale della Protezione civile, Salvo Cocina e il neo-dirigente generale del Dipartimento Acqua e rifiuti, Calogero Foti. Ammonta a cinque milioni il budget che verrà suddiviso tra i vincitori: 133 Comuni che nel 2019 hanno superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata e 110 quelli che, come Canicattini Bagni, si trovano nella fascia tra il 50% e il 65%. A ritirare il premio per il Comune canicattinese sarà, su delega del sindaco Marilena Miceli, l’assessore Sebastiano Gazzara.