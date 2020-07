Siracusa, nonna Serafina festeggia 105 anni: riceve gli auguri della città

Oggi nonna Serafina compie 105 anni. Un traguardo storico per celebrare il quale non sono mancati gli auguri del sindaco Francesco Italia.

"Una donna straordinaria - dice il primo cittadino - che ha ideato nei suoi lunghi anni di servizio nelle case di cura per disabilità psichiche, la terapia dell'abbraccio.Oggi Siracusa abbraccia la Signora Serafina e la ringrazia per il coraggio e l’altruismo che ha donato alla nostra comunità".