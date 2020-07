Siracusa, conferenza dei servizi sulla scuola: Cobas "Pronti a dare il nostro contributo"

I rappresentanti dei Cobas Scuola, sezione provinciale di Siracusa, con una lettera inviata nei giorni scorsi al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, esprimono piena disponibilità a partecipare alla Conferenza di settore in cui programmare gli interventi di atuazione del Piano di rientro a scuola..

“Il Piano Scuola 2020-2021 - spiega Lorenzo Perrona, docente Cobas Scuola Siracusa - prevede infatti che gli Enti locali si attivino nella predisposizione delle necessarie condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività scolastiche, con particolare riferimento a spazi, arredi, edilizia e in seguito a possibili rimodulazioni del tempo scuola settimanale, con attenzione alla mobilità di studenti, famiglie e personale scolastico".