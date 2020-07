Priolo, Gianluca Limer designato amministratore unico della PrioloinHouse

Gianluca Limer, avvocato priolese di 44 anni, è stato designato, con Decreto Sindacale, amministratore unico della PrioloinHouse, società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico.

Venerdì, 17 luglio, l’Assemblea provvederà alla nomina definitiva. Gianluca Limer ha ricoperto l’incarico di consulente legale della In House durante la precedente Amministrazione e il suo impegno sarà orientato verso un rafforzamento del servizio.

“In particolare – ha commentato – punteremo l’attenzione sulla manutenzione del verde e delle strutture pubbliche, in primis scuole e parchi gioco per bambini.

Dal sindaco Gianni auguri di buon lavoro al nuovo Amministratore Unico, e ringrazimenti al suo predecessore, Concetto De Simone.