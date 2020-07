Siracusa, bike box per lasciare l bici in sicurezza: la proposta di Gradenigo

Bike box posizionati in vari punti di Siracusa per lasciare in sicurezza le biciclette quando si va a lavoro, a scuola o magari a prendere il treno.

A proporlo è l'ex consigliere comunale, Carlo Gadenigo: "Sono sistemi più o meno tecnologici - spiega - che tramite l'uso di un'applicazione alla quale registrarsi permettono di utilizzare questi ricoveri che in alcuni casi comprendono la ricarica della bici elettrica e un compressore per gonfiarne le ruote.

Il risultato - prosegue Gradenigo - è un incentivo all'uso della bici e la possibilità di parcheggiare al sicuro ben 6 biciclette al posto di un singolo stallo per automobile.Una soluzione alla quale mirare in termini di infrastrutturazione anche a Siracusa - conclude - sfruttando i 137,2 milioni di euro stanziati a giugno dal Mit per gli anni 2020 e 2021 a favore dei Comuni capoluogo, per la "progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e ulteriori interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina".