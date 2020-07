Cassibile, minacce a titolare bar: i 2 extracomunitari al Centro espulsioni

I due extracomunitari che hanno minacciato con coltelli la proprietaria di un bar a Cassibile sono stati accompagnati in modo coatto al Centro Espulsioni di Bari in attesa di essere definitivamente allontanati dal territorio nazionale.

Azen Abdelghawj, sudanese di 52 anni, e Tamin Samir, algerino di 50 anni, entrambi con numerosissimi precedenti penali a carico, erano stati denunciati per minacce e perché inottemperanti ad un precedente ordine di allontanamento del Questore.