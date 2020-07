Latitante lombardo rintracciato e arrestato a Pachino

E' stato rintracciato in un casolare di campagna di Pachino un uomo, latitante da quasi un anno per sfuggire ad una condanna definitiva a 5 anni e 2 mesi di reclusione per truffe commesse nel Pavese. Si tratta di Renato D'Ambrosio, 73 anni. A scovarlo, grazie alle intercettazioni telefoniche, sono stati gli agenti della Squadra mobile. L'uomo si era rifugiato a Pachino dove ha parenti ed amici.

D’Ambrosio, tra il 2006 e il 2008, è stato autore di numerose fabbricazioni di documenti d’identità falsi utilizzati per truffe, in particolare ai danni di istituti di credito ai fini di finanziamenti e mutui e quando a settembre scorso i poliziotti si sono presentati nella sua abitazione in provincia di Pavia per eseguire un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Milano, l’uomo non c'era più.

I poliziotti hanno circondato l’abitazione di D’Ambrosio, in contrada Luparello e, non appena l’anziano ha fatto ritorno è stato bloccato.