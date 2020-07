Siracusa, Fratelli d'Italia: "Parcheggio Talete nel degrado"

Sporco e abbandonato: così Fratelli d'Italia, proseguendo il tour di Siracusa, definisce il parcheggio Talete.

"Sono state rimosse le barriere che impedivano l'ingresso delle auto all'area sovrastante. Chiediamo che vengano immediatamente riposizionate - spiega Paolo Cavallaro, Presidente circolo territoriale "Aretusa " - per evitare l'eventuale sovraccarico della struttura. L'area è sporca, pochi i cestini di rifiuti, poco illuminata. Vi troviamo anche un punto di ristoro e una guardiola, con evidenti segni di sporcizia e di abbandono.A terra coperte per la notte, utilizzate da senzatetto. E infine le casse automatiche per il ticket spente, la sbarra di ingresso ancora rotta, con i turisti che si chiedono se e come pagare il parcheggio.

Navette che non passano e turisti spazientiti che si incamminano a piedi per raggiungere i locali di Ortigia".

Il tour passa poi ad analizzare le condizioni del parcheggio dietro l'ex Palazzo delle Poste dove "le strisce di delimitazione dei posti auto sono sbiadite" e l'illuminazione appare insufficiente.

"Un brutto biglietto di visita per i turisti - conclude Cavalllro - un pugno in faccia ai siracusani che pagano tasse per servizi inesistenti".

Il tour continuerà nei prossimi giorni in altre aree della città.