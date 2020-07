Priolo, abbandono rifiuti sul litorale: maggiori controlli e multe

Azione congiunta tra i Comuni di Priolo e Melilli per combattere l'abbandono di rifiuti lungo il litorale. Questo quanto auspica il sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

Dopo la bonifica dell'area ex Cogema, che ricade nel territorio di Melilli, il sindaco sta pensando di posizionare, al confine tra i due Comuni, un Centro Comunale di Raccolta mobile; è stato inoltre chiesto all’amministrazione Comunale di Melilli di delimitare l’area, in modo da evitare accampamenti. La zona infatti, nonostante sia in vigore un divieto di balneazione e di campeggio, è presa d’assalto da decine di camperisti abusivi. SI punta poi ad un accordo tra le due amministrazioni, per trovare una soluzione convergente che possa consentire di tenere la spiaggia sempre pulita.

“Nel tratto di nostra competenza - ha precisato il sindaco Gianni - i rifiuti vengono rimossi ogni giorno e l’arenile viene pulito quotidianamente".

Il primo cittadino ha annunciato infine blitz con macchine civetta da parte dei Vigili Urbani: multe salate, da 500 a 1000 euro, per coloro che saranno sorpresi a gettare rifiuti.