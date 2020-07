Siracusa, consegnate le prime 60 bici Go bike

Sessanta delle 140 bici a pedalata muscolare e in buono stato di conservazione, nella disponibilità del Comune, sono state consegnate gratuitamente stamani ad altrettanti cittadini che avevano partecipato al bando del Comune.

Il rimanente lotto verrà consegnato agli aventi diritto giovedì prossimo, 16 luglio, a partire dalle 10: il mancato ritiro equivale a rinuncia da parte dell’assegnatario.

Alla cerimonia, che si è svolta al parcheggio di via Von Platen, ha presenziato l’assessore alla Mobilità Maura Fontana. “L’iniziativa è un ulteriore incentivo all’uso della bici in città- dichiara l’assessore Maura Fontana- nell’avviato percorso voluto dall’Amministrazione Italia volto al potenziamento della mobilità sostenibile. Essa inoltre ha una sua valenza sociale visto che è stata diretta a favore delle fasce più deboli della popolazione”.