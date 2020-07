Siracusa, vendita di una parte del Gargallo: secca smentita dell'assessore Granata

“La sede storica del Gargallo non è in vendita” questa la secca smentita che arriva dall'assessore Granata che aggiunge: “La sede storica del liceo Gargallo non è interessata a provvedimenti di dismissioni del patrimonio immobiliare comunale, neanche parzialmente. Verificheremo le questioni sollevate dall’onorevole Vinciullo, ma sia chiaro che non abbiamo iniziato la rigenerazione del Gargallo, riaprendolo dopo 15 anni, per poi venderne una parte. Lo spazio – conclude l'assessore Granata – resterà pubblico nella sua interezza poiché rappresenta un luogo dell’Anima e un tassello della storia cittadina”.